Casalbore opere abusive in un’officina | denunciato il titolare

I Carabinieri di Ariano Irpino hanno scoperto un'officina a Casalbore con opere abusive e irregolarità sulle emissioni in atmosfera. Durante un controllo, è stato denunciato un uomo di 40 anni, titolare dell’attività, per violazioni delle normative edilizie e ambientali. L’intervento rientra nelle attività di vigilanza volte a garantire il rispetto delle leggi e la tutela dell’ambiente.

I Carabinieri di Ariano Irpino scoprono una tettoia abusiva e irregolarità sulle emissioni in atmosfera in un'officina di Casalbore: denunciato un 40enne del posto. Proseguono i controlli mirati del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per contrastare i reati ambientali nelle aziende meccatroniche del territorio. Nell'ambito di queste verifiche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino, con il supporto della Stazione territorialmente competente, hanno denunciato il titolare di un'officina meccanica di Casalbore.

