Il mercato invernale del Catanzaro si è concluso senza grandi sorprese. La società ha fatto quattro partenze e tre acquisti, muovendosi in modo tranquillo e senza clamore. Nessun colpo di scena, solo mosse mirate per rinforzare la squadra.

Il Catanzaro ha chiuso la finestra invernale del mercato con un bilancio sobrio ma calibrato: quattro partenze e tre nuovi innesti, senza colpi di scena né clamori mediatici. L’operazione più significativa, che avrebbe potuto cambiare il corso della stagione, è rimasta un’inezia sul filo del tempo: l’attaccante francese di origine ivoriana Ndri Koffi, 23enne proveniente dal Hamrun Spartans, è arrivato all’ultimo minuto, dopo una trattativa serrata che ha portato il club giallorosso a ripiegare su un profilo in prospettiva, più che su un giocatore da immediato impatto. Il nome che ha dominato i rumor delle ultime ore era invece quello del centravanti del Modena, preso in considerazione per sostituire l’attaccante Pandolfi, ma l’affare è crollato all’ultimo minuto, forzando la dirigenza a cercare alternative in fretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazione mercato silenziosa per il Catanzaro: quattro partenze, tre nuovi innesti, nessun colpo di scena.

