Palermo chiude il mercato con quattro nuovi innesti tra cui l’attaccante Rui Modesto in arrivo dall’Udinese

Il Palermo ha chiuso il mercato invernale con una sorpresa all’ultimo istante. Nei minuti finali, ha ufficializzato l’arrivo di Rui Modesto dall’Udinese, con il contratto depositato a tre secondi dalla chiusura della sessione. La società ha così rinforzato l’attacco, portando in rosa un nuovo giocatore proprio nel momento più caldo.

Il Palermo ha chiuso il calciomercato invernale con un colpo di scena all'ultimo secondo: l'arrivo di Rui Modesto dall'Udinese, con il contratto ufficialmente depositato tre secondi prima della chiusura della sessione. Il portoghese, naturalizzato angolano, si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto condizionato, una formula che lega il futuro del giocatore alla promozione in Serie A. L'operazione, portata a termine dall'amministratore delegato Carlo Osti in una corsa contro il tempo, rappresenta l'ultimo tassello di una finestra di mercato intensa e decisiva per la squadra di mister Pippo Inzaghi.

