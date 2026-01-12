Clamoroso colpo di scena | salta l’operazione e il Napoli si inserisce pronto l’assalto di mercato
Il mercato del calcio è in continuo fermento, e nelle ultime ore si registra un cambiamento importante: l’operazione con il Napoli potrebbe saltare, aprendo nuove possibilità per i club coinvolti. La Roma, invece, valuta attentamente il proprio percorso e potrebbe decidere di abbandonare l’interesse per Giacomo Raspadori, concentrandosi su altri obiettivi. Questi sviluppi influenzano le strategie di mercato delle squadre coinvolte e le prossime mosse da seguire.
La Roma starebbe seriamente pensando di allontanarsi dalla pista Giacomo Raspadori per concentrare le proprie forze su altri obiettivi. Dopo aver valutato diverse opzioni, la Roma si starebbe preparando a chiudere un doppio colpo in attacco, con il Napoli che potrebbe essere pronto a sfruttare l’opportunità. Raspadori può davvero tornare alla corte di Antonio Conte. La Roma cambia rotta: il doppio colpo in attacco. Nelle ultime ore, la Roma sarebbe stata indispettita, secondo ‘La Repubblica’, dall’indecisione dell’ex azzurro e starebbe perciò pensando di abbandonare l’idea di ingaggiare Giacomo Raspadori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
