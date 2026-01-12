Clamoroso colpo di scena | salta l’operazione e il Napoli si inserisce pronto l’assalto di mercato

Il mercato del calcio è in continuo fermento, e nelle ultime ore si registra un cambiamento importante: l’operazione con il Napoli potrebbe saltare, aprendo nuove possibilità per i club coinvolti. La Roma, invece, valuta attentamente il proprio percorso e potrebbe decidere di abbandonare l’interesse per Giacomo Raspadori, concentrandosi su altri obiettivi. Questi sviluppi influenzano le strategie di mercato delle squadre coinvolte e le prossime mosse da seguire.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.