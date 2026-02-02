Operaio colpito da una forma di Parmigiano

Due incidenti sul lavoro sono avvenuti nel pomeriggio di oggi in provincia di Parma. Il primo è successo intorno alle 15, quando un operaio è stato colpito da una sospetta forma di Parmigiano. La scena si è svolta in una zona industriale, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le condizioni dell’uomo sono ancora da chiarire.

Doppio incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi in provincia di Parma. Il primo episodio si è verificato intorno alle 15.45 in un caseificio di Parola di Fontanellato, dove una forma di Parmigiano Reggiano, caduta da una rastrelliera, ha colpito un operaio di 43 anni. Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa di Parmasoccorso. L'uomo ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vaio, dove è stato ricoverato con lesioni di media gravità. Un secondo infortunio sul lavoro si è verificato verso le 17 a Bogolese.

