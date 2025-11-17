Incidente sul lavoro nel Ragusano | muore operaio di 36 anni colpito da una betoniera

Affaritaliani.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’operaio è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale 'Maggiore-Baglieri' di Modica, dove è deceduto poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

