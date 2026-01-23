Opel Astra stilosa e hi-tech con i fari di ultima generazione E anche elettrica – FOTO

L’Opel Astra si presenta come un’auto elegante e all’avanguardia, dotata di tecnologie recenti come i fari di ultima generazione. Disponibile anche in versione elettrica, combina stile e funzionalità per soddisfare le esigenze di chi cerca un veicolo affidabile e moderno. Di seguito, alcune immagini che illustrano le caratteristiche principali di questa vettura.

Il 2026 segna un passaggio chiave per Opel, che dopo aver rinnovato in profondità la propria gamma suv sposta i riflettori sulla Astra, uno dei modelli più rappresentativi del marchio. Il nuovo modello evolve senza strappi, ma con una serie di interventi mirati che ne rafforzano identità, contenuti tecnologici e approccio sostenibile. Il primo colpo d'occhio racconta subito un cambio di passo. Il frontale adotta una versione più scolpita dell' Opel Vizor, ora impreziosito dal logo Blitz illuminato, una novità assoluta per Astra.

