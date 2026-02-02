O’Neil subisce la prima sconfitta mentre il PSG va in testa nonostante il cartellino rosso di Hakimi

Nella sua prima partita da allenatore dello Strasburgo, Gary O’Neil non riesce a evitare la sconfitta. La squadra perde 2-1 contro il Paris Saint-Germain, che conquista la vetta della classifica nonostante l’espulsione di Hakimi. La partita è stata combattuta, ma i parigini hanno trovato il gol decisivo nel finale.

2026-02-01 23:48:00 Breaking news: Gary O’Neil ha subito la sua prima sconfitta da allenatore dello Strasburgo quando la sua squadra è stata sconfitta per 2-1 contro i campioni del Paris Saint-Germain in Ligue 1. Senny Mayulu ha aperto le marcature per gli uomini di Luis Enrique prima che Guela Doue livellasse le cose prima dell’intervallo. Lo Strasburgo aveva precedentemente sbagliato un rigore e pensava di poter prendere tutti e tre i punti quando Achraf Hakimi è stato espulso a 15 minuti dalla fine. Tuttavia, a nove minuti dalla fine, Nuno Mendes è apparso per portare a casa il vincitore per i parigini in 10.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

