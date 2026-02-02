O’Neil subisce la prima sconfitta mentre il PSG va in testa nonostante il cartellino rosso di Hakimi

Nella sua prima partita da allenatore dello Strasburgo, Gary O’Neil non riesce a evitare la sconfitta. La squadra perde 2-1 contro il Paris Saint-Germain, che conquista la vetta della classifica nonostante l’espulsione di Hakimi. La partita è stata combattuta, ma i parigini hanno trovato il gol decisivo nel finale.

2026-02-01 23:48:00 Breaking news: Gary O’Neil ha subito la sua prima sconfitta da allenatore dello Strasburgo quando la sua squadra è stata sconfitta per 2-1 contro i campioni del Paris Saint-Germain in Ligue 1. Senny Mayulu ha aperto le marcature per gli uomini di Luis Enrique prima che Guela Doue livellasse le cose prima dell’intervallo. Lo Strasburgo aveva precedentemente sbagliato un rigore e pensava di poter prendere tutti e tre i punti quando Achraf Hakimi è stato espulso a 15 minuti dalla fine. Tuttavia, a nove minuti dalla fine, Nuno Mendes è apparso per portare a casa il vincitore per i parigini in 10.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su O’Neil PSG

Il campionato saudita di calcio registra la prima sconfitta stagionale della capolista Al-Nassr, che ha perso 3-2 contro l’Al-Ahli a Jeddah.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Stai guardando i numeri del 2025 della tua azienda Se la voce "energia" ti ha fatto alzare il sopracciglio, non sei l'unico. Il 73% delle PMI italiane ha registrato un aumento dei costi energetici nell'ultimo anno. Ma c'è una differenza tra chi subisce e chi controll - facebook.com facebook

Salima e quei "bimbi mai più" della guerra in Rd Congo Rapita per oltre un anno dai miliziani dell'M23 ha subito violenze prima di riuscire a fuggire. Le Ong: ogni mezz'ora nell'Est un minore subisce abusi sessuali di Fabio Carminati @Avvenire_Nei x.com