Paquetà colpisce la FA dopo lo strano cartellino rosso nella sconfitta del Liverpool

2025-12-01 13:04:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Lucas Paquetà ha ammesso che la sua frustrazione è esplosa durante la sconfitta per 2-0 del West Ham contro il Liverpool, descrivendo il cartellino rosso ricevuto a fine partita come una liberazione di ciò che ha sopportato negli ultimi due anni. Il centrocampista è stato espulso nel finale allo Stadium di Londra dopo due rapidi cartellini gialli per dissenso, reagendo con forza ad un fallo commesso ai suoi danni. Era solo la sua prima partita dopo aver scontato una squalifica per cinque ammonizioni, dopo aver saltato il pareggio con il Bournemouth il fine settimana precedente.