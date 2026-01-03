Cronaca risultato e gol mentre la capolista della Pro League saudita subisce la prima sconfitta stagionale

Il campionato saudita di calcio registra la prima sconfitta stagionale della capolista Al-Nassr, che ha perso 3-2 contro l’Al-Ahli a Jeddah. La partita ha visto una serie di gol e un risultato inaspettato, attirando l’attenzione degli appassionati e dei media online. Questa vittoria dell’Al-Ahli rappresenta un punto di svolta nel campionato, segnando un momento importante per entrambe le squadre e per la classifica generale.

La capolista della Pro League saudita Al-Nassr ha subito la prima sconfitta stagionale in campionato perdendo 3-2 per mano dell'Al-Ahli a Jeddah venerdì. L'Inghilterra e l'ex attaccante del Brentford Ivan Toney hanno segnato una doppietta per dare ai padroni di casa un vantaggio iniziale di due gol prima che Abdulelah Al-Amri si procurasse una doppietta per riportare il punteggio a livello prima dell'intervallo. Merih Demiral è poi andato in testa a quello che si è rivelato vincitore poco dopo la pausa in una partita che ha visto entrambe le squadre ridotte a 10 giocatori nel finale, mentre Al-Ahli ha mantenuto tutti e tre i punti e ha rafforzato la presa sul quarto posto.

