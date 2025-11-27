Villa Pamphilj la procura di Roma chiede giudizio immediato per Francis Kaufmann | il 46enne accusato di duplice omicidio aggravato

Al 46enne il pm Antonio Verdi contesta il duplice omicidio aggravato, insieme all’occultamento di cadavere e alle aggravanti dei motivi futili e abietti, della minorata difesa, della relazione affettiva e della discendenza, quest’ultima in riferimento alla figlia La Procura di Roma ha richies. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

