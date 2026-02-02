Omicidio Villa Pamphili Kaufmann in aula a processo | Il mio nome è Rexal Ford sono innocente difesa chiede perizia psichiatrica

Oggi Rexal Ford, conosciuto come Kaufmann, si è presentato in aula per rispondere dell’omicidio avvenuto a Villa Pamphili. Con i capelli rasati e una felpa blu, l’uomo si è presentato con un nome falso, ma ha affermato di essere innocente. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica, mentre l’imputato ha confermato di voler chiarire la propria posizione. La vicenda tiene ancora con il fiato sospeso chi segue il caso.

Con i capelli rasati e una felpa blu, l'imputato ha preso posto accanto al suo difensore presentandosi però con un nome falso. "Buongiorno, my name is Rexal Ford", ha detto rivolgendosi ai giudici. Subito dopo ha proclamato la propria innocenza, aggiungendo: "Io sono innocente e i testimoni che verr.

