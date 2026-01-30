Omicidio nel bosco a Misinto; la fiamma olimpica a Saronno i comuni esclusi – ANTEPRIMA

Questa mattina, nel bosco di Misinto, è stato trovato il corpo di una vittima. La scena del crimine ha riacceso la paura tra i residenti e le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa sia successo. Nel frattempo, a Saronno, la fiamma olimpica ha sfilato tra le strade, ma alcuni comuni sono stati esclusi dalla manifestazione. La tensione nella zona resta alta mentre si cerca di fare luce su questi eventi.

