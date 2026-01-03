È stato ufficialmente identificato dalle autorità svizzere il primo cittadino italiano deceduto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Si tratta di un ragazzo di appena sedici anni. La notizia rappresenta un dolore condiviso e sottolinea l’importanza di fare luce sulle cause dell’incidente. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche di quanto accaduto in quella tragica notte.

È stato identificato ufficialmente dalle autorità svizzere il primo cittadino italiano morto nella strage avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana. Si tratta di Giovanni Tamburi, 16 anni, il cui nome è stato confermato nelle ultime ore dopo le procedure di riconoscimento condotte dalle autorità elvetiche. L’identificazione rappresenta un passaggio doloroso ma fondamentale nel complesso lavoro avviato dopo l’incendio che ha devastato il locale Le Constellation, causando numerose vittime e dispersi. La notizia è stata comunicata anche alle autorità italiane e all’ unità di crisi della Farnesina, che da giorni segue da vicino l’evoluzione della situazione e assiste le famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, identificata la prima vittima italiana! Solo sedici anni. Chi è

Leggi anche: Chiara Costanzo, 16 anni, morta a Crans-Montana: prima vittima italiana identificata. “Simpatica, generosa: sapeva ascoltare”

Leggi anche: Crans Montana, Giovanni Tamburi, 16 anni, è la prima vittima identificata. Ce ne sono altre 2 ma senza nome

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La prima vittima identificata è Emanuele Galeppini, 16enne italiano talento del golf; CRANS-MONTANA: IDENTIFICATA PRIMA VITTIMA ITALIANA; Chi era Emanuele Galeppini, prima vittima italiana identificata; Crans-Montana, il 17enne Emanuele Galeppini è la prima vittima identificata. Ma lo zio: Aspettiamo il Dna.

Crans Montana, Giovanni Tamburi, 16 anni, è la prima vittima identificata. Ce ne sono altri 2 ma senza nome - Si chiamava Giovanni Tamburi e aveva 16 anni il primo italiano identificato tra le 47 vittime del rogo a Crans Montana, in Svizzera. iltempo.it