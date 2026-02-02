omicidi villa pamphili kaufman in aula per il via al processo a roma

Oggi si apre il processo a Roma contro Francis Kaufman, l’uomo accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la loro neonata, Andromeda. Il 46enne statunitense si presenta in aula, mentre il pubblico e le forze dell’ordine si preparano a seguire gli sviluppi di un caso che ha scosso la capitale. La prima udienza si svolge senza sorprese, con il dibattimento che si prospetta lungo e complesso.

Francis Kaufman sul banco degli imputati per duplice omicidio al Tribunale di Roma. Il 46enne statunitense è accusato davanti alla Corte d’Assise dell’uccisione della compagna Anastasia Trofimova e della loro figlia di pochi mesi Andromeda nel giugno scorso. I corpi delle vittime furono ritrovati nel parco di Villa Doria Pamphili a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Oggi la prima udienza del processo. L’avvocato dell’uomo, Paolo Foti, conversando con la stampa prima dell’udienza ha parlato di uno stato mentale compromesso e della difficoltà ad avere colloqui coerenti e lucidi con lui nel carcere di Rebibbia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina si è aperto il processo a Roma per il duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili.

Oggi il processo a Francis Kaufman riprende con l'uomo che si presenta in aula per il duplice omicidio di madre e figlia avvenuto a Villa Pamphili.

