Roma al via processo per omicidi Villa Pamphili | Kaufmann presente in aula

Questa mattina si è aperto il processo a Roma per il duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili. Francis Kaufmann, l’uomo accusato di aver ucciso la figlia Andromeda e la compagna Anastasia Trofimova, era presente in aula. Il processo, che si svolge davanti alla Prima Corte di Assise, si concentra sui dettagli di quel tragico 7 giugno, quando le due donne sono state trovate senza vita nel parco romano.

(Adnkronos) – Al via davanti alla Prima Corte di Assise il processo che vede imputato Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma. Per Kaufmann lo scorso novembre la procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Alla luce degli elementi raccolti i pm di piazzale Clodio, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano all’americano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Villa Pamphili Omicidi Villa Pamphili, al via il processo contro Francis Kaufmann L'americano Francis Kaufmann, arrestato in Grecia mentre cercava di scappare, si trova ora davanti al giudice. Omicidi Villa Pamphili, procura chiede giudizio immediato per Kaufmann Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Villa Pamphili Argomenti discussi: Kaufmann, al via il processo per l'omicidio di Anastasia e della figlia Andromeda a Villa Pamphili; Italia: al via il processo per il naufragio di Cutro; Omicidio Villa Pamphilj, al via oggi il processo a Francis Kaufmann; Roma, al via processo per omicidi Villa Pamphili: Kaufmann presente in aula. Roma, al via processo per omicidi Villa Pamphili: Kaufmann presente in aulaAl via davanti alla Prima Corte di Assise il processo che vede imputato Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova ... adnkronos.com Omicidi di villa Pamphili, oggi al via il processo a Kaufmann. «Il giorno dell'assassinio della figlia, contattò un'agenzia pubblicitaria per far ingaggiare Andromeda»L'uomo accusato di aver ucciso la compagna 28enne russa e la piccola di 11 mesi probabilmente non comparirà al processo davanti alla Corte d’assise ... roma.corriere.it Chi l'ha visto. . Morte a Villa Pamphili: “Non sono certo che sia consapevole di quanto sta accadendo intorno a lui”, il legale di Francis Kaufmann, avvocato Paolo Foti, alla prima udienza al processo immediato per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e - facebook.com facebook Meloni e Merz a Villa Pamphili: "Serve colmare le lacune della difesa europea. Coordineremo gli sforzi in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina" x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.