La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia neonata Andromeda, trovate senza vita lo scorso 7 giugno nel parco di Villa Pamphili a Roma. Il pm della Procura della Repubblica della Capitale, Antonio Verdi, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contesta al cittadino statunitense californiano i reati di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Il delitto e le indagini. Il 7 giugno 2025 nel parco di Villa Pamphili, a Roma, vengono trovati i corpi senza vita di una giovane donna e di una bambina, successivamente identificate come Anastasia Trofimova (28 anni) e la figlia Andromeda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann verso il giudizio immediato