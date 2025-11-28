Omicidi Villa Pamphili chiesto il giudizio immediato per Kaufmann
Processo senza passare per l’udienza preliminare. La Procura di Roma ha avanzato la richiesta di giudizio immediato nei confronti di Francis Kaufmann, conosciuto anche con l’alias di Rexal Ford, ritenuto responsabile del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, entrambe trovate morte il 7 giugno scorso all’interno di Villa Pamphili. I l pubblico ministero Antonio Verdi, nell’ambito dell’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contesta al cittadino statunitense l’ipotesi di omicidio plurimo aggravato e l’occultamento dei corpi. Kaufmann, detenuto nel carcere romano di Rebibbia dopo l’estradizione dalla Grecia, ha scelto ancora una volta di non rispondere alle domande degli inquirenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
