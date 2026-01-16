Oltre 200 incidenti 73 denunce di reato e quasi 50mila multe stradali | i numeri della Polizia Locale a Cervia

La Polizia Locale di Cervia ha effettuato numerosi controlli nelle aree urbane, costiere e commerciali, contribuendo a garantire la sicurezza pubblica. In totale, sono stati registrati oltre 200 incidenti, 73 denunce di reato e quasi 50.000 multe stradali, grazie a un’attenta attività di pattugliamento e vigilanza. Questi dati testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine e la legalità sul territorio.

Migliaia di controlli fra strade e spiagge, attività commerciali e cantieri, che hanno portato a denunce, fermi, sequestri e sanzioni. La Polizia Locale di Cervia presenta i dati del 2025, offrendo un quadro completo dell'attività svolta a tutela della sicurezza urbana, della legalità e della.

