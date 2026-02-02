Olimpiadi | tra pernottamento e ticket un weekend di gare costa fino a due stipendi

Per assistere a un weekend di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, una coppia di spettatori rischia di spendere fino a due stipendi mensili. Tra biglietti e pernottamenti, il conto può facilmente salire, con una spesa media che si aggira intorno ai 1.500 euro. Un investimento consistente che mette in difficoltà molte famiglie.

Un weekend di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 potrebbe costare fino a due stipendi mensili per una coppia di spettatori, con una spesa media che si attesta intorno ai 1.800 euro, ma che in alcune località può salire fino a 2.800. Il costo non riguarda solo i biglietti d’ingresso, ma si estende a pernottamenti, trasporti e vitto, con un impatto economico significativo per chi decide di seguire gli eventi dal vivo. Le cifre emergono in un contesto di forte aumento dei prezzi in aree montane come Cortina d’Ampezzo e la Valtellina, dove i costi degli alloggi sono triplicati rispetto a gennaio, e in alcuni casi addirittura quintuplicati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A circa un mese e mezzo dall'inizio dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, alcune competizioni si svolgeranno nelle vicinanze di Bollate e dei comuni limitrofi.

