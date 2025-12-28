Olimpiadi | alcune gare a due passi da Bollate e dintorni
A circa un mese e mezzo dall'inizio dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, alcune competizioni si svolgeranno nelle vicinanze di Bollate e dei comuni limitrofi. Questa occasione rappresenta un momento importante per il territorio, offrendo l'opportunità di vivere da vicino un evento sportivo di risonanza internazionale, senza dover affrontare lunghi spostamenti.
. Tra un mese e mezzo si apriranno i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, un appuntamento davvero storico per la nostra area, che difficilmente rivedremo ancora a Milano. Come è noto, le Olimpiadi non saranno solo a Milano e Cortina, perchè alcune gare si disputeranno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
