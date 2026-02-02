Olimpiadi | negli ufficiali postali del Pescarese buste e scatole ispirate ai giochi invernali Milano-Cortina 2026
Negli uffici postali del Pescarese arrivano nuove buste e scatole dedicate ai giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Le trovate nelle filiali di Pescara, Montesilvano, Penne, Cepagatti e Popoli. Sono pezzi unici che celebrano l’evento olimpico, pronti per gli appassionati e i collezionisti.
Sono ispirate ai giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 le nuove buste e scatole disponibili negli ufficiali postali di Pescara, Montesilvano, Penne, Cepagatti e Popoli. Dopo le due emissioni filateliche, anche due francobolli sono dedicati alle olimpiadi e paralimpiadi di quest’anno. La nuova gamma di buste e scatole è realizzata in cartone riciclato al 100% ispirata alle discipline delle olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, di cui l’azienda è Premium logistics partner. Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori fondamentali come l’eccellenza, l’inclusione, la sostenibilità e il senso di comunità, che da sempre guidano l’azione di Poste Italiane.🔗 Leggi su Ilpescara.it
