Poste Italiane anche a Livorno buste e scatole green ispirate alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Poste Italiane introduce a Livorno nuove buste e scatole green, ispirate alle Olimpiadi Milano-Cortina. Questi materiali ecologici promuovono pratiche di spedizione sostenibili, unendo funzionalità e rispetto dell’ambiente. Un passo verso un servizio più responsabile, senza rinunciare all’efficienza e all’attenzione alle tematiche ambientali.

Spedizioni green e a tema Olimpiadi Milano-Cortina, all'insegna dell'ecosostenibilità e del rispetto dell'ambiente. In 33 uffici postali di Livorno città e provincia, infatti, Poste italiane ha reso disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. I contenitori sono. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Poste Italiane sempre più green, a Messina nuove buste e scatole con cartone riciclato Leggi anche: Poste Italiane, arrivano buste e scatole in cartone riciclato al 100% Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le Olimpiadi viaggiano per posta: buste e pacchi si vestono con gli atleti di Milano-Cortina 2026; La svolta green di Poste Italiane. Tutto sulla nuova collaborazione legata alle Olimpiadi Milano-Cortina; Poste, occhio all'ambiente: negli uffici di Ferrara scatole riciclate con le immagini olimpiche. Poste, a Firenze e nel fiorentino arrivano buste e scatole in cartone riciclato al 100% - In 76 uffici postali di Firenze città e provincia, è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone ... 055firenze.it

Spedizioni di Poste Italiane sempre più ecosostenibili - In 76 uffici postali di Firenze città e provincia è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato ... nove.firenze.it

Poste Italiane sempre più green in provincia di Firenze - friendly è disponibile in 76 uffici postali ed è ispirata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano- firenzetoday.it

Disponibile sul sito e sull’App Poste Italiane la certificazione unica per saldo e giacenza... #ISEE #POSTEITALIANE #SERVIZIDIGITALI - facebook.com facebook

Buon 2026 da Poste Italiane. Guarda il video: videoposte-service.postestreamhub.net/acn_player/ind… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.