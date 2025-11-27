Arena parte la trasformazione per lo Olimpiadi di Milano-Cortina

Verona si prepara a vivere un momento storico: l’Arena, simbolo della città e della cultura italiana, sarà protagonista delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. In vista dell’evento, sono in corso gli ultimi interventi che. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Arena, parte la trasformazione per lo Olimpiadi di Milano-Cortina

