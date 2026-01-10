Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | inaugurato lo stadio del fondo

È stato inaugurato ufficialmente lo Stadio del fondo di Lago di Tesero, che sarà uno dei principali impianti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Situato in una cornice naturale suggestiva, questo stadio è stato progettato per accogliere le competizioni di fondo e sci di fondo, contribuendo alla preparazione delle Olimpiadi. La struttura rappresenta un passo importante verso l'organizzazione di un evento sportivo internazionale di rilievo in Italia.

La notizia è ufficiale: lo Stadio del fondo di Lago di Tesero è stato inaugurato ed è pronto a diventare uno dei cuori pulsanti dei Milano-Cortina 2026. La cerimonia segna un passaggio chiave nel percorso verso i Giochi invernali, trasformando un grande cantiere in un’infrastruttura già. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: pronti a Bormio lo stadio dello sci e la mitica pista Stelvio Leggi anche: La lunga marcia verso la gloria: lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano Cortina 2026: ecco le montagne dei Cinque Cerchi, da Livigno ad Anterselva; 30 giorni a Milano-Cortina: il calendario completo; “Non ci danno nemmeno due biglietti per i genitori. E uno decente costa 450 euro”: lo sfogo di…; Un mese alle Olimpiadi, lo sprint del Veneto verso Milano-Cortina: ecco tutti i cantieri. Olimpiadi Milano Cortina 2026, calendario gare: date e orari - Manca un mese esatto all'inizio dei Giochi Olimpici invernali che si disputeranno a Milano- sport.sky.it

Milano Cortina 2026, Olimpiadi sulle monete: emessi pezzi speciali da 20 e 50 euro - La Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana, presentata a gennaio di un anno ... adnkronos.com

Olimpiadi Milano Cortina 2026: la guida completa per vivere i Giochi in città (6-22 febbraio) - Guida alle Olimpiadi Invernali 2026: dove sono le gare a Milano, come funzionano le Fan Zone (senza Medal Plaza), trasporti M4 e info sulla Cerimonia di Apertura a San Siro. milanofree.it

Alex Vinatzer ha un grande obiettivo in testa: le Olimpiadi di Milano-Cortina. L'azzurro in una intervista a Eurosport ha parlato della ricerca della fiducia per arrivare al top ai Giochi #Vinatzer #Sci #MilanoCortina2026 x.com

-28 GIORNI ALLE OLIMPIADI: LA SANTA GIULIA HOCKEY ARENA SI ACCENDE PER I GIOCHI Da oggi a domenica, la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena entra ufficialmente in funzione ospitando le Final Four del Campionato IHL Serie A e della Coppa It - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.