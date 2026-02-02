Olimpiadi Milano – Cortina la campionessa italiana positiva al doping | è scandalo

La notizia ha fatto il giro del mondo: una campionessa italiana è risultata positiva al doping. La scoperta scuote l’intero movimento olimpico e mette in discussione l'integrità delle competizioni. Mentre Milano e Cortina si preparano a ospitare le Olimpiadi, la notizia rischia di oscurare l’entusiasmo e la voglia di sport. La atleta è stata temporaneamente sospesa, e le autorità sportive avviano le verifiche del caso. La polemica si infiamma, e il mondo dello sport si interroga su come prevenire casi simili

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e l'attesa cresce di ora in ora. Le Olimpiadi invernali stanno per prendere il via, con le prime competizioni già fissate a calendario e una macchina organizzativa che lavora a pieno ritmo. Tra entusiasmo, speranze di medaglie e grande attenzione mediatica, l'avvicinamento ai Giochi si sta trasformando in un momento cruciale per atleti e delegazioni, chiamati a gestire pressione e aspettative in un contesto unico. In questo clima carico di emozioni, però, non mancano le ombre. A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, Rebecca Passler, atleta italiana, è risultata positiva al doping. La biatleta italiana Rebecca Passler, 24 anni di Anterselva, è il primo caso di doping alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Durante un controllo out of competition, Rebecca Passler è stata trovata positiva al letrozolo, una sostanza che si usa in casi oncologici.

