milano cortina tutte le finali giorno per giorno

Questa settimana a Milano e Verona si accendono i riflettori sui Giochi olimpici invernali. Da venerdì a domenica, si tengono le finali di 16 sport diversi, con 116 medaglie in palio. La cerimonia di apertura allo stadio San Siro dà il via a più di una settimana di gare e spettacoli, mentre la chiusura all’Arena di Verona segna la fine di questa grande festa sportiva.

AGI - I XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che inizieranno venerdì con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro e si concluderanno domenica 22 con la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona, prevedono 116 eventi da medaglia in 16 sport. Debutta ai Giochi lo sci alpinismo. Le prime medaglie che saranno assegnate saranno quelle della discesa libera maschile, l'ultima come tradizione dei Giochi l'oro dell'hockey su ghiaccio maschile. Queste le finali giorno per giorno:. SABATO 7 FEBBRAIO Sci alpino: discesa libera uomini (ore 11.30 - Bormio). Sci di fondo: skiathlon 10 km+10 km donne (13 - Lago di Tesero). 🔗 Leggi su Agi.it

La settimana delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziata.

