Olimpiadi Milano-Cortina 2026 come spostarsi per le gare coi mezzi | metro bus e treni

Dal 6 al 22 febbraio Milano e Cortina ospitano le Olimpiadi Invernali 2026. Per spostarsi tra le diverse sedi, i mezzi pubblici sono la scelta più pratica. La città ha potenziato la rete di metro, bus e treni per facilitare gli spostamenti dei tifosi e degli atleti. Le principali location, come il forum di Assago e la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, sono facilmente raggiungibili con le linee di trasporto pubblico, che funzionano anche in orari prolungati durante le giornate di gara. Chi arriva

Dal 6 al 22 febbraio si tengono i Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina. Nel capoluogo lombardo le gare si svolgeranno in quattro sedi: la Milano Ice Skating Arena (cioè il forum di Assago) la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena (costruita apposta per i giochi) la Milano Rho Ice Hockey Arena e Milano Speed Skating Stadium, entrambe ricavate dalla trasformazione degli spazi di Fiera Milano Rho. A San Siro invece ci sarà la cerimonia di apertura, il 6 sera. Durante il periodo olimpico la metropolitana resta in funzione fino alle 2 di notte nel territorio urbano. Vengono potenziate, inoltre, le linee Atm M1 e M2.

