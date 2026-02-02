Olimpiadi Milano Cortina 2026 al via | doppia cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala

Oggi Milano apre ufficialmente le Olimpiadi invernali con due cerimonie, una a Palazzo Marino e l’altra alla Scala. Sono partite le prime misure di sicurezza e le restrizioni al traffico, con divieti di parcheggio e limitazioni per i mezzi pubblici. La città si prepara a vivere settimane di eventi e intensi cambiamenti nelle abitudini quotidiane.

Iniziano di fatto oggi le Olimpiadi invernali a Milano. Almeno per quanto riguarda le limitazioni al traffico, le regole per il parcheggio, i divieti per i pedoni e le modifiche che interesseranno i mezzi pubblici. Da questo pomeriggio si avrà infatti un antipasto della piccola (grande) rivoluzione viabilistica che interesserà la città fino al termine dei Giochi fino al prossimo 22 febbraio. Lecco, la fiaccola olimpica sfila sul lungolago Il primo banco di prova sarà quindi oggi con il doppio appuntamento tra palazzo Marino e la Scala. L’appuntamento è alle 17 (ma il divieto di accesso alla piazza partirà dalle 14) quando il Capo dello Stato Sergio Mattarella riceverà a Palazzo Marino la presidente del Cio Kirsty Coventry, il presidente della fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026 al via: doppia cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026, Meloni presente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Questa sera, alle 20, la Premier Meloni partecipa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro. Milano Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Programma e risultati; Milano Cortina 2026: le cinque grandi contraddizioni dei Giochi Invernali; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tutto quello che c’è da sapere: le date, il programma e dove vederle. Olimpiadi Milano Cortina, programma completo e dove seguirle in diretta tv.Calendario completo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 proporranno un calendario fitto tra c ... assodigitale.it Quanto costano i biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Si possono ancora comprare?Fra meno una settimana il via ai giochi con la cerimonia di apertura a Milano e Cortina. Per questo spettacolo biglietti a prezzi agevolati per i giovani. Non c'è il tutto esaurito ... vanityfair.it Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com “Battiti Olimpici”, verso Milano Cortina 2026. Oltre i limiti. Il percorso invisibile dell’atleta. Questa sera alle 21.15 su IlSole24OreTv, canale 246 del digitale terrestre. Una produzione Coni in collaborazione con SportFace. . . Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Oltre - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.