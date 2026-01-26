Milano Cortina 2026 ufficiale la squadra azzurra | 109 atleti convocati dalla FISI

La FISI ha annunciato ufficialmente, con la delibera n. 240, i 109 atleti italiani convocati per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In accordo con il CONI, l’elenco comprende sia atleti con qualificazioni certe sia nuove figure emergenti del movimento azzurro. Questa selezione rappresenta un passo importante verso l’appuntamento olimpico, confermando l’impegno della nazionale italiana nello sport invernale.

Con la delibera n. 240 firmata dal presidente Flavio Roda e in accordo con il CONI, la FISI ha ufficializzato l’elenco degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: 109 convocati complessivi, tra certezze olimpiche e nuovi volti del movimento azzurro. La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato la lista degli atleti selezionati per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio.La squadra azzurra sarà composta da 109 atleti, di cui 56 uomini e 53 donne, comprese 2 riserve, distribuiti su tutte le discipline olimpiche del panorama FISI.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia ha annunciato i convocati per i Campionati Europei di short track 2026, in programma a Tilburg dal 16 al 18 gennaio.

La squadra italiana ai Giochi di Milano-Cortina si presenta con un numero record di atleti, complessivamente 196, tra uomini e donne.

