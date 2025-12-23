Tre operai feriti dopo un volo di 10 metri solidarietà della Fillea Cgil | Chiarezza sulle cause la sicurezza nei cantieri è la priorità

Nella mattinata del 22 dicembre, tre operai sono rimasti feriti dopo un incidente in un cantiere di San Salvo, precipitando da un’impalcatura. La Fillea Cgil esprime solidarietà e chiede chiarezza sulle cause dell’accaduto, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La prevenzione e l’attenzione alle condizioni di sicurezza sono fondamentali per evitare simili incidenti e tutelare la salute degli operai.

La Fillea Cgil di Chieti apprende con profonda preoccupazione la notizia del grave incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di lunedì 22 dicembre, in un cantiere edile di via Sterparo, a San Salvo, dove tre operai sono precipitati da un'impalcatura all'interno di un edificio in costruzione.

