Olimpiadi Milano-Cortina mezzi sicurezza Qatar in Corso Sempione

Domenica 25 gennaio, Corso Sempione sarà attraversato da un corteo di mezzi di sicurezza del Qatar, che contribuiranno a garantire la sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina. La presenza di questi veicoli rappresenta un’importante misura di prevenzione e supporto alle attività di vigilanza durante l’evento internazionale. La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio, senza influire significativamente sul traffico e sulla vita quotidiana della zona.

