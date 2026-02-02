Olimpiadi di Milano-Cortina Legambiente attacca | Occasione persa per dare l’esempio e per non commettere gli errori già compiuti con le ultime Olimpiadi organizzate in Italia

La manifestazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina è alle porte, ma non tutti sono soddisfatti. Legambiente critica duramente l’organizzazione, definendo l’evento un’occasione persa per dare un esempio positivo e per evitare gli errori già fatti in passato con altre Olimpiadi italiane. Mentre gli atleti si preparano, ci sono chi fa i conti con i rischi ambientali, economici e climatici che questa grande vetrina può comportare, e non sono pochi.

C'è chi conta i giorni all'accensione del braciere. E chi, invece, fa i conti. Conti ambientali, economici e climatici che non possono essere ignorati come, invece, accade. All'avvicinarsi dell'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026, Legambiente non le manda a dire affermando con decisione che "l'Italia ha mancato una grande occasione". Giochi spettacolari, modello vecchio. L'affondo di Legambiente. Secondo Legambiente, al di là dello sport — che resta sport — questi Giochi poggiano su una visione "territoriale miope e obsoleta". Parole pesanti. Nel mirino finiscono opere già contestate da comunità locali e associazioni: la nuova pista da bob di Cortina, la cabinovia Apollonio-Socrepes, un mosaico di infrastrutture stradali preferite alle ferrovie.

