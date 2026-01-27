Agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina Sala attacca | Non mi sento tutelato E Conte attacca il governo | Basta con gli inchini a Trump mettiamo anche i nostri paletti

Le recenti discussioni sulla presenza degli agenti dell’Ice alle Olimpiadi evidenziano le tensioni tra sicurezza e tutela dei diritti. La partecipazione di personale straniero, come gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti, solleva interrogativi sulla gestione dell’ordine pubblico e sulla protezione dei partecipanti. È importante analizzare le implicazioni di questa presenza per garantire un ambiente sicuro e rispettoso durante l’evento internazionale.

La presenza di agenti dell’Immigration and Customs Enforcement degli Usa, recentemente finiti al centro delle cronache per arresti brutali, violenze e l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non è più solo un’ipotesi. A confermarla è stata la stessa Ice, chiarendo che uomini dell’agenzia statunitense contribuiranno alle operazioni di sicurezza legate alla partecipazione degli Stati Uniti ai Giochi. “Durante le Olimpiadi, l’Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali”, ha spiegato un portavoce all’ Afp. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

La sicurezza delle Olimpiadi rimane un tema di discussione, con il portavoce degli agenti Usa e il sindaco Sala che evidenziano preoccupazioni sulla tutela degli agenti dell’Ice in Italia.

L’Ice va a Milano-Cortina: l’agenzia di Trump sarà alle Olimpiadi invernali. Imbarazzo per il governo MeloniPrima il silenzio, poi la gaffe di Fontana e infine la conferma degli Usa. La presenza dell’agenzia federale ai Giochi spacca maggioranza e opposizioni dopo gli omicidi di Minneapolis e le minacce ai ... tpi.it

Agenti Usa dell'Ice alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? Cosa sappiamoIl caso è emerso proprio di recente, dopo che alcuni media avevano ipotizzato la possibilità secondo cui una parte degli agenti della United States Immigration and Customs Enforcement avrebbe potuto a ... tg24.sky.it

