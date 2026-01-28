Cosa faranno davvero in Italia gli agenti dell' Ice per le Olimpiadi Milano-Cortina

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato che gli agenti dell’Ice non si troveranno mai in strada in Italia come a Minneapolis. Le voci delle ultime settimane avevano creato confusione, ma ora è chiaro che la presenza di agenti statunitensi sarà limitata e non visibile ai cittadini. Piantedosi ha precisato che l’operazione si svolgerà in modo diverso, senza disturbare la vita quotidiana.

"Non si vedranno mai" agenti Ice in giro per le strade in Italia come a Minneapolis, ha chiarito il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo le dichiarazioni confuse e le polemiche dei giorni scorsi. Sulla presenza dell'Ice alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 infatti ''si è scatenata una tempesta in un bicchiere d'acqua'', dice il titolare del Viminale a 5 minuti su Rai 1. Ma ieri, appena la presenza degli agenti federali in Italia è stata confermata, partiti e le associazioni di centrosinistra hanno chiamato la piazza: sabato 31 gennaio organizzeranno una protesta a Milano. Si parla di un flash mob e Piazza XXV Aprile è la sede scelta per la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Durante le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, l’Ice sarà presente, ma esclusivamente a supporto delle forze di polizia italiane.

Il Viminale ha chiarito cosa faranno gli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina.

