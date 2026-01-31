LIVE Ciclocross Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA | le azzurre puntano al podio partenza alle 11.05

Questa mattina alle 11.05 è partita la gara dei Mondiali juniores femminili di ciclocross. Le azzurre cercano un buon risultato e puntano al podio. La corsa si svolge in diretta, e gli appassionati possono seguire aggiornamenti e risultati in tempo reale. Dopo la prova delle juniores, alle 13 scatta anche la gara degli U23 uomini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (U23 UOMINI) DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (ELITE DONNE) DALLE 15.10 10:50 Italia che punta al podio in primis con Giorgia Pellizotti, ma il team azzurro è nel complesso competitivo ed in forma dopo le ultime uscite di Coppa del Mondo di categoria. 10:45 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara juniores femminile dei Mondiali di ciclocross 2026. Poco meno di 20 minuti al via ufficiale. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali juniores femminili di ciclocross 2026.

