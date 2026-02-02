Olimpiadi cresce l’attenzione sulla sicurezza | anche in Valtellina cinofili e artificieri

La sicurezza sale al primo posto in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. Anche in Valtellina, le autorità hanno intensificato i controlli con cinofili e artificieri per evitare ogni rischio. La provincia di Sondrio si prepara a una grande manifestazione, rafforzando le misure di prevenzione e vigilanza.

Sale il livello di attenzione anche in provincia di Sondrio in vista delle imminenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Polizia di Stato ha messo in campo un articolato dispositivo di sicurezza che coinvolge, in prima linea, le unità cinofile e gli artificieri, impegnati nelle attività di prevenzione, controllo e bonifica delle aree interessate dall'evento olimpico. Le unità cinofile operano al termine di un percorso di formazione e addestramento altamente specializzato che riguarda sia il cane sia il conduttore.

La sicurezza delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina si fa complessa.

In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina, la Polizia di Stato ha rafforzato la sicurezza nei siti olimpici.

