In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina, la Polizia di Stato ha rafforzato la sicurezza nei siti olimpici. Cinofili e artificieri sono in prima linea, controllando le aree per prevenire ogni minaccia. Gli agenti lavorano senza sosta, facendo bonifiche e pronti a intervenire in caso di emergenza.

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato dispositivo di sicurezza che vede impegnate, in prima linea, le unità cinofile e gli artificieri, addetti alla sicurezza e prevenzione delle aree deputate ai giochi olimpici, effettuando bonifiche e, all’occorrenza, contrastare ogni pericolo. Le unità cinofile della Polizia di Stato operano attraverso un percorso di formazione e addestramento specifico che coinvolge sia il cane sia il conduttore. I settori di impiego delle unità cinofile sono quattro: ordine pubblico e vigilanza, antidroga, antiesplosivo, ricerca e soccorso, sia in superficie sia sotto macerie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina 2026, artificieri e cinofili della Polizia di Stato nei siti olimpici

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Nei siti olimpici di Milano e Cortina sono scesi in campo artificieri e unità cinofile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Artificieri e Cinofili della Polizia di Stato in attività nei siti Olimpici Milano Cortina 2026

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, cinofili e artificieri al centro del piano sicurezza; Olimpiadi Invernali: a Milano sfilano le forze di polizia del Qatar. Mezzi blindati e 104 agenti per garantire maggiore sicurezza; Olimpiadi Milano Cortina, 50 milioni di euro e 6000 operatori delle forze dell’ordine per il piano sicurezza; Cinque aree rosse, 6mila agenti e no-fly zone: pronto il piano sicurezza da 50 milioni per le Olimpiadi Milano-Cortina.

Olimpiadi Milano Cortina, artificieri e unità cinofile al lavoro nei siti olimpiciIntensa attività di controllo e prevenzione nei siti olimpici, a pochi giorni dal via dei Giochi di Milano Cortina 2026. In occasione delle Olimpiadi ... panorama.it

Milano Cortina, dispiegati artificieri e unità cinofile della Polizia per la sicurezza dei giochi(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2026 A pochi giorni dall'inaugurazione dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, la Polizia di Stato dispiega i suoi artificieri e le sue unità cinofile per ... la7.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, dopo un lungo e complicato periodo di preparazione cominciato il 24 giugno del 2019, quando il Comitato olimpico internazionale (CIO) assegnò le Olimpiadi proprio all’Italia facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com