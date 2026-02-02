Artificieri bonifiche cinofili | come funziona la macchina per la sicurezza delle Olimpiadi

La sicurezza delle Olimpiadi Invernali a Milano e Cortina si fa complessa. Artificieri, cani antidroga e unità cinofile lavorano insieme per controllare ogni angolo delle sedi di gara. La Polizia di Stato ha allestito un sistema capillare, che coinvolge diverse forze specializzate, per garantire che tutto fili liscio e senza rischi.

Artificieri, cani antidroga e unità cinofile. In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato dispositivo di sicurezza per i controlli e le attività di prevenzione nelle sedi di gara e non solo. In campo, a Milano, anche le unità cinofile. Ma come si addestrano i cani-poliziotto? “Le unità cinofile della polizia di Stato operano attraverso un percorso di formazione e addestramento specifico che coinvolge sia il cane sia il conduttore. Solo quando il binomio raggiunge una perfetta sintonia operativa - quella che gli operatori definiscono “fare squadra” - può essere impiegato nei servizi per i quali è stato selezionato” spiegano dalla questura di Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

