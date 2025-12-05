Milano-Cortina Mattarella accende la torcia olimpica | Chiediamo una tregua per i Giochi la pace è nel dna delle Olimpiadi

milano cortina mattarella accende la torcia olimpica chiediamo una tregua160per i giochi la pace160232 nel dna delle olimpiadi

© Xml2.corriere.it - Milano-Cortina, Mattarella accende la torcia olimpica: «Chiediamo una tregua per i Giochi, la pace è nel dna delle Olimpiadi»

milano cortina mattarella accendeMilano Cortina, Mattarella accende il braciere dei Giochi: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso il braciere 'celebrativo' olimpico ... Lo riporta ansa.it

milano cortina mattarella accendeMattarella accende la torcia olimpica: «Chiediamo una tregua per i Giochi, la pace è nel dna delle Olimpiadi» - Il presidente ha acceso il braciere della Fiamma Olimpica che sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. Scrive roma.corriere.it

