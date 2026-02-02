Olimpiadi 2026 cerimonia apertura | ecco chi porterà la bandiera olimpica

Questa mattina sono stati annunciati i portabandiera che porteranno la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’evento si svolgerà il 6 febbraio e sarà il momento in cui i rappresentanti delle diverse nazioni entreranno in scena, svelando i nomi di chi aprirà ufficialmente questa edizione.

Sono stati annunciati oggi i portabandiera che accompagneranno la bandiera olimpica durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio. Dieci personalità di rilievo internazionale, scelte dal Comitato olimpico internazionale e da Fondazione Milano Cortina 2026: atlete e atleti che incarnano i principi di pace, unità e solidarietà che ispirano il movimento olimpico. “Ogni edizione dei Giochi Olimpici ha l’ambizione di lasciare un segno che vada oltre la competizione sportiva. I portabandiera scelti per Milano Cortina 2026 rappresentano questa visione, attraverso percorsi di vita segnati da impegno civile, resilienza, inclusione e responsabilità globale, in grado di ispirare gli spettatori di ogni parte del pianeta”, spiegano gli organizzatori in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

Venerdì 6 febbraio alle 20, si accendono le luci sulla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: Cerimonia inaugurazione viaggio della Fiamma Olimpica

Quando la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Orario, tv, programma, streamingVenerdì 6 febbraio andrà in scena la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di ... oasport.it

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20.00 lo Stadio San Siro di Milano ospita la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Uno spettacolo unico per l'inaugurazione dei ... mentelocale.it

Ho visto il prezzo dei biglietti per la Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi. Pensavo fosse quello per l'abbonamento. #Olimpiadi #olimpiadiinvernali #cerimonia #MilanoCortina #biglietti #abbonamento - facebook.com facebook

Guida alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: cerimonia di apertura, biglietti, strade chiuse ed eventi collaterali da non perdere x.com