Oligarca russo fugge in Italia e lancia l’allarme | Temo di fare la fine di Navalny

Un oligarca russo ha lasciato il suo paese e si è rifugiato in Italia. Da qui, ha lanciato un messaggio chiaro: teme di finire come Navalny. La sua fuga si inserisce in un quadro di tensioni e minacce che coinvolgono figure di spicco della Russia attuale.

Il caso dell’avvocato Dmitry P. rappresenta uno degli episodi più emblematici e inquietanti delle dinamiche di potere che caratterizzano la Russia contemporanea. Questo professionista di alto livello, per oltre venticinque anni figura centrale nei salotti legali moscoviti, ha deciso di cercare rifugio in Italia, portando con sé un bagaglio di informazioni estremamente sensibili. La sua non è una semplice fuga per divergenze di opinioni, ma una vera e propria operazione di salvataggio personale dettata dal timore di ritorsioni letali. La vicenda mette in luce come il confine tra il successo professionale e il pericolo di vita sia diventato estremamente sottile per chiunque operi all’interno delle strutture nevralgiche dell’economia russa e decida poi di allontanarsene o di entrare in rotta di collisione con i vertici dello Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

