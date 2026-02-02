Russia oligarca si rifugia in Italia e contatta il governo | Temo di fare la fine di Navalny

Un uomo d'affari russo, sotto pressione in patria, ha deciso di chiedere aiuto all’Italia. Attraverso una richiesta ufficiale, ha chiesto protezione preventiva, temendo di finire come Navalny. L’oligarca ha spiegato di essere bersaglio di pressioni, minacce e campagne diffamatorie che si sono intensificate negli ultimi tempi.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.