Russia oligarca si rifugia in Italia e contatta il governo | Temo di fare la fine di Navalny
Un uomo d'affari russo, sotto pressione in patria, ha deciso di chiedere aiuto all’Italia. Attraverso una richiesta ufficiale, ha chiesto protezione preventiva, temendo di finire come Navalny. L’oligarca ha spiegato di essere bersaglio di pressioni, minacce e campagne diffamatorie che si sono intensificate negli ultimi tempi.
(Adnkronos) – Si rifugia in Italia e chiede al governo, attraverso una istanza visionata dall'Adnkronos, tutela preventiva dopo una progressiva escalation di pressioni, minacce e campagne diffamatorie subite in Russia. Dmitry P. non è un dissidente qualunque, né un semplice avvocato in fuga; arriva nel nostro paese portando con sé un patrimonio ben più pericoloso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Russia Oligarca
Ultime notizie su Russia Oligarca
