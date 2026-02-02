Oggi è il Giorno della Marmotta | perché cade il 2 febbraio e cisa dice la leggenda di Phil

Oggi è il Giorno della Marmotta, una ricorrenza che si ripete ogni 2 febbraio negli Stati Uniti e in Canada. La tradizione vuole che la marmotta Phil esca dal suo bunker e, se vede l’ombra, torni a dormire, predicendo sei settimane di freddo. Se invece non vede l’ombra, l’inverno finirà presto. La gente si riunisce per assistere a questa cerimonia, che risale a leggende antiche e ha radici nella cultura popolare.

Roma, 2 febbraio 2026 – Negli Stati Uniti e in Canada il 2 febbraio è una data molto particolare: si celebra il Groundhog Day, il Giorno della Marmotta. La tradizione è tanto semplice quanto irresistibile: una marmotta esce dalla tana e, in base al suo comportamento annuncia se l’inverno continuerà o se la primavera è vicina. Il rito funziona così: se della marmotta si vede l’ombra, quindi la giornata è limpida e soleggiata, e torna subito nella tana, significa che l’inverno durerà ancora circa sei settimane. Se invece non si vede l’ombra, perché il cielo è coperto, allora la primavera arriverà prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il 2 febbraio è il giorno della Candelora: significato del nome e perché si festeggia oggiConosciuta anche come Festa delle Candele, si tratta del giorno in cui i ceri vengono benedetti dalla Chiesa per celebrare la presentazione al tempio di Gesù. Negli Stati Uniti invece si parla di Gior

