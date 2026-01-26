Lavoro nel Salento 385 i posti disponibili nelle aziende della provincia

Nel Salento, sono 385 i posti di lavoro disponibili nelle aziende locali, come indicato dal quarto report di Arpal Puglia. Le 122 offerte pubblicate coprono diverse esigenze del territorio, offrendo opportunità di inserimento professionale a vari settori. Questi dati rappresentano un quadro aggiornato del mercato del lavoro nella provincia di Lecce, fornendo un punto di riferimento per chi cerca nuove occasioni di occupazione nel 2024.

Le offerte sono contenute nel consueto report di Arpal Puglia per il territorio: spiccano le richieste nel settore turistico e del comparto agroalimentare. Il 29 gennaio a Lecce il primo recruiting day LECCE – Sono 385 i posti di lavoro disponibili nelle aziende della provincia, contenute nelle 122 offerte lavorative pubblicate nel quarto report di Arpal Puglia per l'ambito territoriale salentino nel nuovo anno. Il settore che si afferma al primo posto con 106 posizioni aperte è quello turistico seguito dal comparto agroalimentare con 66. Nel comparto sanitario e dei servizi alla persona si registra un numero significativo di posizioni aperte con 39 disponibilità.

Offerte di lavoro in calo, nel Salento 261 posti disponibili nelle aziendeNel Salento, il numero di offerte di lavoro si riduce rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 261 posti disponibili.

