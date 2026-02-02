Obiettivo accumulo di energia | la ricetta italiana ha vinto la sfida

L’Italia ha ottenuto una vittoria importante nel campo dell’energia. Un sistema ibrido che combina idrogeno e un elettrolita liquido a base di manganese ha superato le prove e si prepara a essere una soluzione concreta per accumulare energia. Il manganese, un elemento molto abbondante e facile da trovare, permette di ridurre i costi e garantisce approvvigionamenti sicuri grazie alla sua presenza in molte parti del mondo. Ora si lavora per mettere a punto questa tecnologia e renderla disponibile su larga scala.

UN SISTEMA IBRIDO costituito da idrogeno più un elettrolita liquido brevettato, a base di manganese: una risorsa abbondante ed economica, classificata come il 12° elemento più comune nella crosta terrestre, con una catena di approvvigionamento a basso rischio grazie alla presenza di siti di estrazione distribuiti a livello globale. Parte da qui l’ innovazione tecnologica della batteria di Ges che vede il supporto di una rete di partner industriali e scientifici come Rina, De Nora, Manica, Tekniker, Fraunhofer insieme a Fbk–Fondazione Bruno Kessler, università e Trentino Sviluppo. Fondamentale, dicono in azienda, è stato anche l’aiuto della Commissione europea che, attraverso il Mimit, ha riconosciuto 61,5 milioni nell’ambito del progetto Ipcei Batteries 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Obiettivo accumulo di energia: la ricetta italiana ha vinto la sfida Approfondimenti su Obiettivo Energia Storage per la rete elettrica: batterie per l’accumulo di energia, l’integrazione con le rinnovabili e la flessibilità del sistema 4 Ristoranti a Macerata: chi ha vinto la sfida per la migliore cucina contadina Nel contesto della cucina tradizionale di Macerata, quattro ristoranti si sono sfidati per il titolo di migliore rappresentante della cucina contadina. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Obiettivo Energia Argomenti discussi: Obiettivo accumulo di energia: la ricetta italiana ha vinto la sfida; Decreto RED III (d.lgs. 5/2026): tutte le novità per le rinnovabili; Comunità energetiche rinnovabili, la Regione non ci crede più: Hanno dirottato i finanziamenti; Autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI: eliminato obbligo di diagnosi energetica. Obiettivo accumulo di energia: la ricetta italiana ha vinto la sfidaUN SISTEMA IBRIDO costituito da idrogeno più un elettrolita liquido brevettato, a base di manganese: una risorsa abbondante ed ... msn.com Accumulare energia grazie al mare: la svolta green di Sizable EnergyÈ L’ALBA di una nuova era nell’accumulo di energia. Ne sono fermamente convinti Manuele Aufiero e Simone Biondi, co-fondatori ... msn.com Il PAC (Piano di Accumulo del Capitale) è uno strumento che ti aiuta a raggiungere un obiettivo di vita costruendo a piccoli passi una riserva di denaro da dedicare ai progetti personali e familiari. Per scoprirne di più passa in filiale. Ti aspettiamo! #BCCGau - facebook.com facebook

