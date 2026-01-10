4 Ristoranti a Macerata | chi ha vinto la sfida per la migliore cucina contadina

Nel contesto della cucina tradizionale di Macerata, quattro ristoranti si sono sfidati per il titolo di migliore rappresentante della cucina contadina. La competizione, trasmessa su 4 Ristoranti, si è conclusa con la vittoria della Country House ‘I Gelsi’ di Francesca e Pietro, riconosciuta per l’autenticità e la qualità delle sue proposte gastronomiche. Questa vittoria sottolinea l’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni culinarie locali.

Macerata, 10 gennaio 2026 – La sfida per il migliore ristorante di cucina contadina del Maceratese su 4 Ristoranti è stata vinta dalla Country House ‘I Gelsi’ di Francesca e Pietro. La nuova puntata del programma televisivo di successo capitanato da Alessandro Borghese è in onda questi giorni su Sky. Il colpo di scena di Riccardo, il concorrente più vincente della Ruota della Fortuna. Gerry Scotti incredulo Cosa ha detto Alessandro Borghese di Macerata e i suoi borghi. “Se uno volesse ritemprarsi – chiede il noto chef - rilassarsi tra valli rigogliose e borghi pittoreschi, riflettere sull’esistenza sedendo su prati in fiore, mirando colli per perdersi nell’infinito come il sommo Leopardi, dove dovrebbe andare? A Macerata e i suoi dintorni! Offrono un’esplosione di natura non solo per elevare lo spirito ma anche per chi ama passeggiare nei sentieri, a cavallo, fare trekking. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - 4 Ristoranti a Macerata: chi ha vinto la sfida per la migliore cucina contadina Leggi anche: Il miglior agriturismo dei Colli Piacentini secondo 4 Ristoranti: ecco chi ha vinto la sfida Leggi anche: Ha vinto chi ha avuto la mira migliore. I numeri raccontano il duello ad Alessandria La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” a Cefalù: la sfida tra Lino, Jessica, Fabio e Maria e il piatto special, ecco chi vince; 4 Ristoranti, le anticipazioni della puntata di Alessandro Borghese a Cefalù: i ristoranti dei concorrenti e il piatto special; Blitz in un ristorante cinese: chiuso per carenze igieniche, sequestrati 82 chili di alimenti; Alessandro Borghese - 4 Ristoranti 11: la terza puntata arriva a Cefalù per il miglior ristorante di terra e mare. Alessandro Borghese porta “4 Ristoranti” a Chioggia. Le anticipazioni - Chioggia, la “piccola Venezia”, diventa il palcoscenico della seconda tappa di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”. tg24.sky.it

Alessandro Borghese - 4 ristoranti 11: la terza puntata arriva a Cefalù per il miglior ristorante di terra e mare - 4 Ristoranti ci aspetta oggi, 4 gennaio 2026, e va alla ricerca del miglior ristorante di terra e di mare di Cefalù. msn.com

Alessandro Borghese - 4 ristoranti: la seconda puntata della nuova stagione è a Chioggia per il miglior ristorante di pesce - 4 Ristoranti torna oggi, 28 dicembre 2025, e va alla ricerca del miglior ristorante di pesce. msn.com

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Migliore cucina contadina ... Questa sera a Macerata 4 ristoranti, solita cucina contadina che io Non amo! Ahahah Troppo grassa ed unta! Sono anni che non vado nelle Marche, vedo però che sono ancora così tradizion - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.