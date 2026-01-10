4 Ristoranti a Macerata | chi ha vinto la sfida per la migliore cucina contadina

Nel contesto della cucina tradizionale di Macerata, quattro ristoranti si sono sfidati per il titolo di migliore rappresentante della cucina contadina. La competizione, trasmessa su 4 Ristoranti, si è conclusa con la vittoria della Country House ‘I Gelsi’ di Francesca e Pietro, riconosciuta per l’autenticità e la qualità delle sue proposte gastronomiche. Questa vittoria sottolinea l’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni culinarie locali.

Macerata, 10 gennaio 2026 – La sfida per il migliore ristorante di cucina contadina del Maceratese su 4 Ristoranti è stata vinta dalla Country House   ‘I Gelsi’  di Francesca e Pietro. La nuova puntata del programma televisivo di successo capitanato da Alessandro Borghese è in onda questi giorni su Sky. Il colpo di scena di Riccardo, il concorrente più vincente della Ruota della Fortuna. Gerry Scotti incredulo Cosa ha detto Alessandro Borghese di Macerata e i suoi borghi. “Se uno volesse ritemprarsi – chiede il noto chef - rilassarsi tra valli rigogliose e borghi pittoreschi, riflettere sull’esistenza sedendo su prati in fiore, mirando colli per perdersi nell’infinito come il sommo Leopardi, dove dovrebbe andare? A Macerata e i suoi dintorni! Offrono un’esplosione di natura non solo per elevare lo spirito ma anche per chi ama passeggiare nei sentieri, a cavallo, fare trekking. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

