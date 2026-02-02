O con lo Stato o con i violenti la sinistra non sia ambigua | Malan mette l’opposizione e l’Anpi alle strette

Lucio Malan non lascia spazio a interpretazioni. In un intervento deciso, il senatore della Lega chiede all’opposizione di scegliere da che parte stare: con lo Stato o con i violenti. La sua accusa più forte è rivolta all’Anpi, che invita a non essere ambigua. Malan si dice convinto che l’assalto a un poliziotto rappresenti un tentato omicidio e si aspetta che questa sia la vera accusa nei confronti degli aggressori. La tensione si fa sentire, e il dibattito politico si riaccende.

Lucio Malan non usa mezze misure e condanna. « L’assalto a quel poliziotto è tentato omicidio e mi aspetto che questo sia il capo di accusa. Calci, pugni e martelli: quel ragazzo lo volevano morto», afferma oggi, intervistato da La Verità, il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia. Il riferimento è alla giornata di sabato a Torino, dove si è toccato uno dei punti più bui della nostra democrazia: un agente massacrato sotto gli occhi impotenti dei colleghi, mentre intorno si consumava una guerriglia urbana organizzata, riconducibile all’area antagonista legata al centro sociale Askatasuna. Per Malan, la violenza non può essere relativizzata né tollerata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Quartapelle (Pd) ha espresso la necessità di un impegno europeo in Ucraina, invitando Meloni a chiarire la propria posizione.

