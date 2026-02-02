Lucio Malan | O con lo Stato o con i violenti Non esiste una via di mezzo

Lucio Malan non fa sconti. Durante un intervento al Senato, il capogruppo di Fratelli d’Italia ha detto che bisogna scegliere tra lo Stato e i violenti, perché non ci sono vie di mezzo. Malan ha anche commentato l’assalto a un poliziotto, definendolo tentato omicidio. Nel frattempo, il sindaco dem di Torino ha definito Askatasuna un luogo di arricchimento culturale, suscitando reazioni contrastanti.

Il capogruppo di Fdi al Senato: «L'assalto al poliziotto è tentato omicidio. Il sindaco dem di Torino considera Askatasuna un luogo di arricchimento culturale. Ma fa guerriglia». «L'assalto a quel poliziotto è tentato omicidio e mi aspetto che questo sia il capo di accusa. Calci, pugni e martelli: quel ragazzo lo volevano morto». Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, dopo il caos di Torino analizza l'allarme sicurezza e allarga le braccia: «Ha ragione il procuratore di Torino: c'è una buona borghesia che ancora tollera e giustifica».

