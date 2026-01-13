Referendum ricorso al Tar comitato raccolta firme contro scelta data Governo

Il Comitato dei 15 giuristi, promotore della raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio, ha presentato un ricorso urgente al Tar del Lazio. La richiesta mira a ottenere la sospensione cautelare della delibera del Consiglio dei ministri, che ha stabilito le date delle votazioni per il 22 e 23 marzo. La decisione si inserisce nel contesto delle azioni legali volte a contestare la scelta della data elettorale.

Roma, 13 gen. (askanews) – Il Comitato dei 15 giuristi che sta raccogliendo le firme popolari per il referendum sulla riforma Nordio, ha depositato un ricorso urgente al Tar del Lazio con cui chiede la 'sospensiva cautelare' della delibera del Consiglio dei ministri che ieri ha fissato al 22 e 23 marzo la data delle urne. "Come annunciato abbiamo proceduto – dopo aver scritto per darne doverosa e preventiva informazione alla Presidenza della Repubblica – a depositare un ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, della Delibera del Consiglio dei Ministri che ha fissato al 22 e 23 marzo la data per la votazione relativa al referendum sulla legge di revisione costituzionale promosso dai parlamentari", ha spiegato Carlo Guglielmi, portavoce del comitato.

